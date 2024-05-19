Uzman Yardımcılığı Sınavı İlanında Tarihin Olmaması Sebebiyle Yaşanan Mağduriyet

Kıymetli Dostlar. Müşkil bir durumla karşı karşıyayım. Bilgisi olanların yardımını istirham ediyorum. 2022 yılı ekim ayında bir kamu kurumu uzman yardımcılığı sınavı ilan etti. İlan tarihinde benim tüm şartlarım tutuyordu. Buna istinaden ben de başvuru yaptım. İlan edilen duyuru metninde; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in; Madde 13- değişik:22.07.2015-2015/7924 K. (A grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve derecelerini, genel mevzuat ve özel mevzuatındaki koşulları, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanları, sınavın yeri, zamanı, içeriği, ve değerlendirme yöntemini Resmi Gazete ile DPB ve kendi kurumsal internet sitelerinde duyurur.) hükmüne aykırı olarak sınav zamanı belirtilmemiş, bunun yerine gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra sınav tarihinin ilan edileceği yazılmıştı. Başvuru şartlarını taşıdığım, başvurumun kabul edilmesi ve sınava girmemem gerektiğine dair herhangi bir uyarı yapılmadığından ben de sınavlara girdim. Yazılı ve sözlüde başarılı bulundum. Kurum, sınavı 2013 yılından bugüne kadar yaptığı tüm uzman yardımcılığı sınavlarının aksine yaklaşık 4 ay sonra (116 gün) 2023 yılı içerisinde mart ayında yaptı. Kurumun önceki yaptığı sınavlarda başvuru tarihinin son günü ile yazılı sınav tarihi arasındaki süreler 12, 26, 12, 30, 32 gün şeklinde ve oldukça kısa. Bizim sınavda ise bu süre 116 gün. Diğer bir husus; kurum, 2022 yılı içerisinde benim katılmış olduğum sınavın ilanı ile aynı tarihte, farklı bir adla kurumda istihdam edilen uzman yardımcılığı sınavının ilanını da yaptı. Bahsettiğim bu sınav 2022 yılı içerisinde yapılırken, benim girdiğim sınav herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmeden ilan tarihinden oldukça uzak bir tarih olan 2023 yılı mart ayında yapıldı ve idarenin keyfi tasarrufu nedeniyle açıkça hak kaybı yaşamamıza sebebiyet verdi. Oysa ilan edilen her iki kadro da 'Kariyer Uzman Yardımcılığı' sınavıdır. Ve özlük hakları bakımından aralarında fark bulunmamaktadır. Aynı şartları haiz iki sınavdan birinin sınav başvuru yılı ile aynı yıl içerisinde yapılması ile 'yaş şartı' sınavı kazananlar açısından bir sorun teşkil etmez iken; benim katılmış olduğum ve atanmaya hak kazandığım bildirilen Uzman Yardımcılığı Sınavı'nın duyuru tarihi/başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki yıl değişikliği nedeniyle hak kaybına uğradım ve mağdur oldum. Sonuçlar açıklanıp atanma sırasına gelindiğinde; Atama yönetmeliğinde yer alan SINAVIN YAPILDIĞI YILIN İLK GÜNÜ İTİBARİYLE 35 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK şeklindeki şart ileri sürülerek atamam yapılmadı. Sınav 2022 yılı uzman yardımcılığı sınavıydı ve 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılsaydı herhangi bir sorunla karşılaşmayacaktım. Kurumu mahkemeye verdim ve şu an mahkeme süreci devam ediyor. Kıymetli Arkadaşlar. Buna benzer bir durumla karşılaşan oldu mu? Ya da bu olaya benzer emsal teşkil edebilecek mahkeme kararı gören oldu mu? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Kıymetli Dostlar. Müşkil bir durumla karşı karşıyayım. Bilgisi olanların yardımını istirham ediyorum. 2022 yılı ekim ayında bir kamu kurumu uzman yardımcılığı sınavı ilan etti. İlan tarihinde benim tüm şartlarım tutuyordu. Buna istinaden ben de başvuru yaptım. İlan edilen duyuru metninde; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in; Madde 13- değişik:22.07.2015-2015/7924 K. (A grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve derecelerini, genel mevzuat ve özel mevzuatındaki koşulları, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanları, sınavın yeri, zamanı, içeriği, ve değerlendirme yöntemini Resmi Gazete ile DPB ve kendi kurumsal internet sitelerinde duyurur.) hükmüne aykırı olarak sınav zamanı belirtilmemiş, bunun yerine gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra sınav tarihinin ilan edileceği yazılmıştı. Başvuru şartlarını taşıdığım, başvurumun kabul edilmesi ve sınava girmemem gerektiğine dair herhangi bir uyarı yapılmadığından ben de sınavlara girdim. Yazılı ve sözlüde başarılı bulundum. Kurum, sınavı 2013 yılından bugüne kadar yaptığı tüm uzman yardımcılığı sınavlarının aksine yaklaşık 4 ay sonra (116 gün) 2023 yılı içerisinde mart ayında yaptı. Kurumun önceki yaptığı sınavlarda başvuru tarihinin son günü ile yazılı sınav tarihi arasındaki süreler 12, 26, 12, 30, 32 gün şeklinde ve oldukça kısa. Bizim sınavda ise bu süre 116 gün. Diğer bir husus; kurum, 2022 yılı içerisinde benim katılmış olduğum sınavın ilanı ile aynı tarihte, farklı bir adla kurumda istihdam edilen uzman yardımcılığı sınavının ilanını da yaptı. Bahsettiğim bu sınav 2022 yılı içerisinde yapılırken, benim girdiğim sınav herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmeden ilan tarihinden oldukça uzak bir tarih olan 2023 yılı mart ayında yapıldı ve idarenin keyfi tasarrufu nedeniyle açıkça hak kaybı yaşamamıza sebebiyet verdi. Oysa ilan edilen her iki kadro da 'Kariyer Uzman Yardımcılığı' sınavıdır. Ve özlük hakları bakımından aralarında fark bulunmamaktadır. Aynı şartları haiz iki sınavdan birinin sınav başvuru yılı ile aynı yıl içerisinde yapılması ile 'yaş şartı' sınavı kazananlar açısından bir sorun teşkil etmez iken; benim katılmış olduğum ve atanmaya hak kazandığım bildirilen Uzman Yardımcılığı Sınavı'nın duyuru tarihi/başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki yıl değişikliği nedeniyle hak kaybına uğradım ve mağdur oldum. Sonuçlar açıklanıp atanma sırasına gelindiğinde; Atama yönetmeliğinde yer alan SINAVIN YAPILDIĞI YILIN İLK GÜNÜ İTİBARİYLE 35 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK şeklindeki şart ileri sürülerek atamam yapılmadı. Sınav 2022 yılı uzman yardımcılığı sınavıydı ve 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılsaydı herhangi bir sorunla karşılaşmayacaktım. Kurumu mahkemeye verdim ve şu an mahkeme süreci devam ediyor. Kıymetli Arkadaşlar. Buna benzer bir durumla karşılaşan oldu mu? Ya da bu olaya benzer emsal teşkil edebilecek mahkeme kararı gören oldu mu? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.