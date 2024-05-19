Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mayıs 2024 16:33
Tasarruf tedbirleri kapsamında lojman kiraları

Tasarruf tedbirleri kapsamında lojman kiraları ne kadar artar bilgisi olan var mı?

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