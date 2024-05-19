Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Mayıs 2024 17:20
MEB ilk defa yönetici görevlendirme müdür yardımcılığı

Tek idareci normu olan ve bu norm boş olan ilkokullar için tercih yapan sınıf öğretmeni olmadığı sürece bu okullara İngilizce öğretmenleri de idareci olarak atanabilir mi?


Sempatikbiri95
Aday Memur
19 Mayıs 2024 17:47

Evet

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