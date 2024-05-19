Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Mayıs 2024 17:38
ÖMK 22.05.2024 te Mecliste bu arada bazı maddeler basına sızmış !

Öğretmenlik Meslek Kanunu bazı maddeleri basına sızdı

Öğretmenlik Meslek Kanunu çalışmaları sona erdi. Söz konusu çalışmalar Cumhurbaşkanlığı ve Maliye Bakanlığına sunuldu. ÖMK'nın önümüzdeki hafta TBMM'ye gelip ardından yasalaşması bekleniyor.

Öğretmenlik Meslek Kanununda yeni maddeler ve değişecek maddeler merakla bekleniyor.

Henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı için kanun maddeleri bilinmiyor. Lakin bazı maddeler kulis bilgisi şeklinde basına sızdı.

İşte şu ana kadar basına sızan maddeler:

- Uzman öğretmen olma şartı 10 yıldan 8 yıla düşüyor.

- Başöğretmen olmak için 10 yıl uzman öğretmen olma şartı kalkıyor. Bunun yerine 16 yıl öğretmenlik yapanlara Başöğretmen olma yolu açılıyor.

- Uzmanlık sınav şartı kalkıyor.

- 12 yıl aynı okulda görev yapan öğretmenlere rotasyon geliyor.

- Milli Eğitim Akademisi kurulacak.

- Aylıktan kesme cezaları tanımlanıyor.

- Öğretmene şiddete yönelik yaptırımlar gelecek.

- Özel okullar ile ilgili düzenlemelerin de yeni kanun taslak metninde olacak. Özel okullardaki ücret farklılıkları tartışmaları da yeni taslak metin kapsamında konuşulacak.

Mebpersonel.org / ÖZEL HABER

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