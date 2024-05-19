Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


19 Mayıs 2024 18:53
Engelli Memurlara yeni haklar verilmelidir ?

Engelli Memurlara yeni haklar verilmelidir.

Sizce bu haklar neler olmalıdır ?


Suskunkisi
Aday Memur
19 Mayıs 2024 19:59
sınavsız görevde yükselme çok önemli

Suskunkisi
Aday Memur
19 Mayıs 2024 20:00
düzeltiyorum: sınavsız unvan değişikliği gerekli. Bitirdiği okula bölüme göre uygun kadroda değerlendirilmeli
Toplam 2 mesaj

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