Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Mayıs 2024 20:12
Sözleşmeli personel
arkadaşlar sözleşmeli personel 12 aylık askerliğe başvurursa yedek subaylık çıkarsa 12 ay mı ücretsiz izine ayrılıyoruz. yoksa 6 ay mı izin veriliyor sadece.

ByAstsubay
Memur
19 Mayıs 2024 20:33
12

Eak1000
Memur
19 Mayıs 2024 21:36
12 aya başvurabiliriz o zaman değil mi bir sorun olmaz?
Toplam 2 mesaj

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