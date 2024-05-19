Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


19 Mayıs 2024 21:08
Sözleşme Yenileme Hakkında
Arkadaşlar merhaba Merak ettiğim bir konu var Bulunduğum kurumda bir sendika var yönetime dava açıyor , yönetimle ters düşüyor Bu sendika da 1-1.5 ay üye olarak kaldım bu dava olaylarından sonra sendikadan çıktım 2025 Ocak ayinda sözleşme yenileyeceğiz bu sendikada 1-1.5 ay geçirmiş olmamın sıkıntısı olur mu ( sözleşme yenilememe gibi ) arkadaşlar sorduğum soru saçma gelebilir ama gerçekten içime dert oldu yeni memurum o yüzden neyin nasıl olacağını bilmiyorum lütfen yardımcı olun

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