Öğretmenlerim merhaba. Oğlum nasipse LGS sınavına girecek ama şu anda kolu kırıldı ve alçıda muhtemelen sınava kadar da çıkmayacak. LGS sınavına alçıyla girmesi için herhangi bir girişim yapacakmıyız. Sorun teşkil eder mi? Okul dilekçe yazmanız ve rapor eklemeniz gerekir dedi. Bu konu bilgisi olan yönlendirebilir mi? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

Öğretmenlerim merhaba. Oğlum nasipse LGS sınavına girecek ama şu anda kolu kırıldı ve alçıda muhtemelen sınava kadar da çıkmayacak. LGS sınavına alçıyla girmesi için herhangi bir girişim yapacakmıyız. Sorun teşkil eder mi? Okul dilekçe yazmanız ve rapor eklemeniz gerekir dedi. Bu konu bilgisi olan yönlendirebilir mi? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. cevaplarınız için şimdiden teşekkürler