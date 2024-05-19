Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Mayıs 2024 21:12
LGS RAPOR
Öğretmenlerim merhaba. Oğlum nasipse LGS sınavına girecek ama şu anda kolu kırıldı ve alçıda muhtemelen sınava kadar da çıkmayacak. LGS sınavına alçıyla girmesi için herhangi bir girişim yapacakmıyız. Sorun teşkil eder mi? Okul dilekçe yazmanız ve rapor eklemeniz gerekir dedi. Bu konu bilgisi olan yönlendirebilir mi? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Haziran semineriHaziran semineri yüz yüze olacakMEB GYS TercihMüdür yardımcısı kriziÖğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (13-17 Mayıs)Türkçe öğretmeni İl Dışı Okullara güvenlikçi verilmeli miÖMK 22.05.2024 te Mecliste bu arada bazı maddeler basına sızmış !Hizmet puanı ekletmeMeb Bursluluk Öğretmen Kontenjanı haksızlığı

Sözlük

bayhan 1 şekersiz dut 2 katillerin canilerin hapiste hafta sonu evci izne çıkması 2 Birini parlatmaya çalışmak 1 19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 1 bavul 1 Bugün olanlar 1 eğitim 1

Son Haberler

İsmail Kartal, Süper Lig'de son 9 derbiyi kaybetmediDerbide 3 puan Fenerbahçe'ninCumhurbaşkanı Erdoğan: Kaza bizleri derinden üzdüSakarya'da nehre düşen genç kız boğulduTürkiye, Reis-i'yi arama kurtarma faaliyetleri için harekete geçti

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?