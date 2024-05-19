Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


19 Mayıs 2024 22:32
Yenilenen sds ler

Arkadaşlar seçim sonuçlarından sonra el değiştiren beledıyelerde sds sözleşmesi kimler imzaladı ? Ne gibi değişiklikler oldu ?

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