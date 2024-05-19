İdari Soruşturma Son Savunma

Merhaba hayırlı akşamlar, devrelerim şeflerim. Hakkımda devam eden bir konudan dolayı idari soruşturmada muhakkik cezaya tayin olmadığına dair görüş bildirmiş ve son savunmam istenmiş, bu son savunmada söylemem, eklemem gereken birşey var mı yoksa ilk ifademde belirtiğim hususlar geçerlidir diye mi söylemem gerekiyor bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

Merhaba hayırlı akşamlar, devrelerim şeflerim. Hakkımda devam eden bir konudan dolayı idari soruşturmada muhakkik cezaya tayin olmadığına dair görüş bildirmiş ve son savunmam istenmiş, bu son savunmada söylemem, eklemem gereken birşey var mı yoksa ilk ifademde belirtiğim hususlar geçerlidir diye mi söylemem gerekiyor bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler