Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mayıs 2024 23:38
İdari soruşturma ve son savunma

Merhaba hayırlı akşamlar, devrelerim şeflerim. Hakkımda devam eden bir konudan dolayı idari soruşturmada muhakkik cezaya tayin olmadığına dair görüş bildirmiş ve son savunmam istenmiş, bu son savunmada söylemem, eklemem gereken birşey var mı yoksa ilk ifademde belirtiğim hususlar geçerlidir diye mi söylemem gerekiyor bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler


Cengaver99
Aday Memur
20 Mayıs 2024 01:34

Muhakkakin ceza istemediğine göre muhtemelen önemsiz ve ceza gerektirmeyen bir konu olması lazım. Ama yine de sen elinde bilgi belge tanık vesaire varsa onları her halükarda değerlendir iyi bir savunma yap.


Mustafa60
Şef
20 Mayıs 2024 07:21
Son savunma disiplin mevzuatına göre gerekli. Muhakkik ceza istemediyse genel olarak ceza almazsın. Daha önceki ifadem geçerlidir deyip savunmanı vermen yeterli olacaktır. Fazla strese gerek yok.

Komando11
Aday Memur
20 Mayıs 2024 09:00
Muhakkik ceza istemeyebilir. Disiplin kurulu bu görüşe uymayabilir ceza verebilir

genelhizmet35
Memur
20 Mayıs 2024 10:58
mukavemetten kaynaklı bir şahsı silahla kolundan yaralanmıştım
Cengaver99, 12 saat önce

Muhakkakin ceza istemediğine göre muhtemelen önemsiz ve ceza gerektirmeyen bir konu olması lazım. Ama yine de sen elinde bilgi belge tanık vesaire varsa onları her halükarda değerlendir iyi bir savunma yap.


azmah
Genel Müdür
20 Mayıs 2024 11:47

Usulen açılıyor zaten ,idariyi değil adli konuyu dert edin

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 genel atama dönemiİcralık polisler tek başlık2024 yaz kamplarına başvuru sonuçları açıklandı mı?Tasarruf tedbirleri kapsamında lojman kiralarıEgm fetö idari soruşturmaHamyo soruşturmasıParmak kopması hangi dilimdir?İller hakkında genel bilgiİstanbul bu sene atamaya izin verecek mi?

Sözlük

dobroye utro 1 Birini parlatmaya çalışmak 1 Bugün olanlar 4 modern folk üçlüsü 1 bayhan 1 bavul 1 şekersiz dut 1 eğitim 1 kendi imkanlarıyla doğmuş 2 tarih 1

Son Haberler

Mardin'de evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendiUraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmediFETÖ'cü eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezasıOsman Kaya'dan Maliye Bakanı Şimşek'e çağrıDMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?