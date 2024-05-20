Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Mayıs 2024 00:07
Askerdeyken Tebligat Gelmesi

Kültür ve Turizm Bakanlığının 1629 kişilik alımlarında yedeklerden yerleştim. Belgelerimi verdim hali hazırda askerlik ile ilişiğim yok fakat 22 Ağustos'ta bedelli olarak askere gideceğim. Üç sorum var:

1.) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ne kadar sürer?

2.) Bu araştırmanın uzaması halinde ben askerdeyken tebligat gelir ve ben işe başlamazsam sıkıntı olur mu?

3.) Askere gideceğim tarih yaklaştığı sırada tebligat gelirse nasıl bir yol izlemeliyim?

Tecrübeli, bu işleri bilen arkadaşlar sorularıma cevap verip yardımcı olabilir mi acaba ?

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