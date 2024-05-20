Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mayıs 2024 01:43
Şahıs şirketi eş durumu tayini

İyi günler hocalarım. Eşimin şahıs şirketi var elindeki malları internet üzerinden satıyor, kendi primini ödüyor.

Sigorta günü sayısı tutuyor. Onun yanına eş durumu tayini yapabilir miyim? Bu şekilde tayin yapan var mı?

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