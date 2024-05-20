Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Mayıs 2024 01:48
ikm kıdem işareti ve görev yeri arması

Yönetmelikte kıdem işareti var olduğu halde takan görmedim bu zamana kadar. Bunun özel bir sebebi var mı? Görev yeri armasını da pek takmıyor kimse.

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