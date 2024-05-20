Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Mayıs 2024 09:15
2024 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı (Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi)

Selam YÖK ün açtığı ünvan değişikliği sınavına ilişkin teknik kadrolarda alanlara ilişkin soru ve konu başlığı sıkıntısı bulunmaktadır. Kontrol ve Otomasyon tekniker kadrosu için elinde geçmiş sınavlara ilişkin soru ya da kaynak bulunan varsa ve yardımcı olursa sevinirim. Teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Kamu Çalışanlarına Toplu Taşıma Desteği2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımsendika üyesi olmanı artısı var mı?2024 Temmuz Zammında Memur Avucunu YalayacakAylık market harcamanız kaç lira?Mal müdürlükleri kapatılıyor.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiYapı kredi bankası kredi kartı YapılandırmaMemur- Sen alalım sizi meydanlara !

Sözlük

dobroye utro 1 bayhan 1 bavul 1 19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 1 modern folk üçlüsü 1 tarih 1 Michael Schumacher 1 eğitim 1 şekersiz dut 1 Birini parlatmaya çalışmak 1

Son Haberler

Mardin'de evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendiUraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmediFETÖ'cü eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezasıOsman Kaya'dan Maliye Bakanı Şimşek'e çağrıDMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?