Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


20 Mayıs 2024 09:30
Engelli memurun servisi de kalkacak mı?

Malumunuz servisler kaldırılıyor. Benim kurumum evime zaten uzak ve yardımsız gelmem imkansız. Servis konusunda engelli memura bir düzenleme gelecek mi? Araştırdığım kadarıyla belediyeler de engelli servisi olanlar var. Evime yakın yere atanmayı talep ettim sonuç henüz belirlenmedi.

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