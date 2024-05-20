Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mayıs 2024 10:00
Veri MEB Ne zaman Açılır?

Seminerleri istediğimiz illerde ve okullarda alabileceğimiz konusunda başvuruların veri meb üzerinden olacağı söylenmişti. Sistem ne zaman açılır?

Bence son dk yine online kararı gelir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var, bundan yıllar evvel de buna benzer veri meb üzerinden istediğimiz yerlerden seminer alma paneli açılmıştı. Sistem tıkanmıştı ve sadece branşımızın olduğu okullar açılmıştı fakat kimse tercih yapamamıştı belli bir kontenjan yüzünden. Buna benzer şey olursa yine kimse tercih yapamaz.


zefur2015
Aday Memur
20 Mayıs 2024 11:26

Aynı ilde uzak ilcelere gidenler içinde bir çözüm bekliyoruz ,yakin okullarda katilmamiz icin


sanatogretmeni
Aday Memur
20 Mayıs 2024 11:32

İnşallah, tek temennim o yönde. Aynı ilde olanlara da farklı okulları tercih edebilme imkanı verilmeli. -Ki bence bu olacak.

zefur2015, 2 saat önce

Aynı ilde uzak ilcelere gidenler içinde bir çözüm bekliyoruz ,yakin okullarda katilmamiz icin

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