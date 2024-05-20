Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Mayıs 2024 10:13
e sınav görevi
meb e sınavında salon başkanı olarak görevliydim göreve tam vaktinde gittim ancak mebbis sisteminde göreve geldiğime dair işlem yapacaktım binanın interneti gitti bu durum bina sınav sorumlusu tarafından tutanak altına alındı ancak tutanaklar sınav zarfına konulmasına rağmen işleme alınmamış sonrasında da kendi mebbisime girdiğimde cezalı duruma düşmüş görünüyorum ilçeye sorduğumda tekrar dilekçe ile başvurmam gerektiği söylendi bu durum da sisteme girilen tutanağın hiçbir resmiyeti yokmu bu zaman kaybından dolayı sınav görevi de isteyemiyorum şikayet etmek istiyorum dilekçeyi ilçeyemi il e mi vermem gerekiyor

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