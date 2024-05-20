Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mayıs 2024 10:26
Öğretmen Hemşire Eş Durumu Sorunu

Merhaha. Ben 8 aylık öğretmenim eşim 2 yıllık hemşire kadroya geçtiler. Eşim yanıma gelmek için eş durumu başvurusunda bulundu 3+1 e tabisin diye reddetmişler. Ama benim gördüğüm eş durumu yapabilen hemşireler var. Nasıl aile birliğini sağlayacağız ne yapmamız gerekiyor?

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