Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Mayıs 2024 10:35
Muvafakat

Bakanlıklar arası muvafakat ortalama ne kadar sürüyor? Ticaret bakanlığından sağlık bakanlığına geçiş için muvafakat yazım gönderildi, ortalama ne kadar zamanda işlemler hallolur? İlişik kesme çalışılan şehre mi gitmek gerek yoksa kurumun merkez binasında mı yapılıyor?

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