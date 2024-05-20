Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mayıs 2024 11:07
gih mi idari polismi olurum
iyi günler görev başı yaralanma sonrası D-11 maddesinden dilim raporu aldım popuk kemigi kırığı sonrası koşamaz desteksiz merdiven inip çıkamaz. benim merek ettigim vazife malüllüğü verilirse gih mi idari polismi olduğuma kim karar verecek ben idari polis olmak istiyorum diye dilekçe verdim evraklar daha emniyette sgkya gitmedi

azmah
Genel Müdür
20 Mayıs 2024 11:45

SGK karar verecek 5510 tabi isen idari polislik zor gih olursun


Serkan097
Aday Memur
20 Mayıs 2024 11:48
azmah 5434 sayılı kanuna tabiyim bunun kriteri nedir neye göre belirleniyor
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