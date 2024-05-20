gih mi idari polismi olurum

iyi günler görev başı yaralanma sonrası D-11 maddesinden dilim raporu aldım popuk kemigi kırığı sonrası koşamaz desteksiz merdiven inip çıkamaz. benim merek ettigim vazife malüllüğü verilirse gih mi idari polismi olduğuma kim karar verecek ben idari polis olmak istiyorum diye dilekçe verdim evraklar daha emniyette sgkya gitmedi

iyi günler görev başı yaralanma sonrası D-11 maddesinden dilim raporu aldım popuk kemigi kırığı sonrası koşamaz desteksiz merdiven inip çıkamaz. benim merek ettigim vazife malüllüğü verilirse gih mi idari polismi olduğuma kim karar verecek ben idari polis olmak istiyorum diye dilekçe verdim evraklar daha emniyette sgkya gitmedi