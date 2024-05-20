Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mayıs 2024 11:07
Maluliyet sonrası Gih-İdari polis ikilemi?

iyi günler görev başı yaralanma sonrası D-11 maddesinden dilim raporu aldım popuk kemigi kırığı sonrası koşamaz desteksiz merdiven inip çıkamaz. benim merek ettigim vazife malüllüğü verilirse gih mi idari polismi olduğuma kim karar verecek ben idari polis olmak istiyorum diye dilekçe verdim evraklar daha emniyette sgkya gitmedi


azmah
Genel Müdür
20 Mayıs 2024 11:45

SGK karar verecek 5510 tabi isen idari polislik zor gih olursun


Serkan097
Aday Memur
20 Mayıs 2024 11:48
azmah 5434 sayılı kanuna tabiyim bunun kriteri nedir neye göre belirleniyor

Alclkk
Aday Memur
20 Mayıs 2024 14:19
geçmişmolsun görev başındaysa idari polis olursunuz ama sgk yokuş yapıyor mahkemmeye verip idari polisliğe geçersiniz (2008 sonrası bmesleğe giriş oldupu için )5510 tabi olunduğu süreçte mahkeme iş mahkemesi oluyor 2008 öncesi mahkemelere idari mahkeme bakıyor karar süreci daha hızlı emsal kararlar olduğu için idari polislik çıkar size

Serkan097
Aday Memur
20 Mayıs 2024 14:27
eyvallah kral benim 2005 giriş ETSŞY göre 17 madde görevde olan yaralanmalar vazife malüllüğü düyor ve ideri polislik verilmesi lazım ama dedigin gibi SGK zorluk çıkarta bilir benim gibi D dilimi olup idari polislik verdiği arkadaşlarda var belirleyici olan silah kullanma kabiliyeti mi acaba ben düzenli atış eğitimlerine katılıyorum silah kullanmada sıkıntı yaşamıyorum hayırlısı bakalım
Alclkk, 3 saat önce
geçmişmolsun görev başındaysa idari polis olursunuz ama sgk yokuş yapıyor mahkemmeye verip idari polisliğe geçersiniz (2008 sonrası bmesleğe giriş oldupu için )5510 tabi olunduğu süreçte mahkeme iş mahkemesi oluyor 2008 öncesi mahkemelere idari mahkeme bakıyor karar süreci daha hızlı emsal kararlar olduğu için idari polislik çıkar size

Alclkk
Aday Memur
20 Mayıs 2024 14:46
d dilim olması işin son noktası doktorun görüşü ama mahkeme yine hastaneye sevkedebilir
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