Maluliyet sonrası Gih-İdari polis ikilemi?

geçmişmolsun görev başındaysa idari polis olursunuz ama sgk yokuş yapıyor mahkemmeye verip idari polisliğe geçersiniz (2008 sonrası bmesleğe giriş oldupu için )5510 tabi olunduğu süreçte mahkeme iş mahkemesi oluyor 2008 öncesi mahkemelere idari mahkeme bakıyor karar süreci daha hızlı emsal kararlar olduğu için idari polislik çıkar size

geçmişmolsun görev başındaysa idari polis olursunuz ama sgk yokuş yapıyor mahkemmeye verip idari polisliğe geçersiniz (2008 sonrası bmesleğe giriş oldupu için )5510 tabi olunduğu süreçte mahkeme iş mahkemesi oluyor 2008 öncesi mahkemelere idari mahkeme bakıyor karar süreci daha hızlı emsal kararlar olduğu için idari polislik çıkar size