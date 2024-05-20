Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Mayıs 2024 11:08
üniversite büro personeli maaşı
üniversiteye yeni atanmış sözleşmeli büro personeli -bilgisayar işletmeni _ ya da vhki (veri hazırlama ve kontrol işletmeni maaşı ne kadar?

yusuferdugan
Aday Memur
20 Mayıs 2024 11:31

sitedeki maaş hesaplama doğru oranda hesaplıyor, ordan bakabilirsin


Buse Okatan
20 Mayıs 2024 11:34
aa öyle mi bakayım hemen teşekkür ederim
Toplam 2 mesaj

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