Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Mayıs 2024 11:42
il içi tayin

Arkadaşlar li sağlık pdc 1 olan yerde çalıştığım için tayinimi red etti. tayin dönemi sonunda gidip görüşsem bir faydası olur mu?

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