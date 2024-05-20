Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Mayıs 2024 11:48
Kurban Bayramı

Arkadaşlar kurban bayramı sonrası perşembe cuma günü birleştirip idari izin olacak mı bilgi var mı? yoksa da sizce ne zaman belli olur


ktp007
Aday Memur
20 Mayıs 2024 12:12

Bende merak ediyorum bu durumu. Ama yapar gibi. 2022 de bağlamıştı perşembe cumaya

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