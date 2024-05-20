Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mayıs 2024 12:15
Mebbis bilgilerimi güncellemeye bır idarem var

Aylıksız ızın bıtısı dılekcemı vermeme ragmen hala mebbıste aylıksız ızınde gorunuyorum. Daha evvel de boyle baska islerim oldu ya mevzuattan haberleri yoktu ya da baska türlü... İlçe mebı arasam e onlar da aynı... Al birini vur ötekine... Mebbıs puanı da işlemıyor. Puana bile o kadar cok ıhtıyacım varken bunlar işleyınce o gecen zamanın puanı geri gelecek mi acaba? Tekrar idare kapısına varmak ıstemıyorum ıyıce battı bazı seyler


ömer42
Genel Müdür
20 Mayıs 2024 12:45

Sayın hocam, aylıksız izin sonrası göreve başlama yazısı yazılır ilçeye. Öğretmenimiz filan tarihte görevine başlamıştır denilir. Mebbis bilgilerini ilçe düzeltir. Puan kaybınız olmaz.


2ven
Şef
20 Mayıs 2024 12:49

bazı yerler böyle iken bazı yerler çok daha dikkatli oluyor. bende kurum değiştirdim bir sürü eksik yanlış varmış hepsini düzelttiler.


pelining
Aday Memur
20 Mayıs 2024 12:53

Mebbis bilgilerim yanlış şu tarihte göreve başladım diye okulunuza dilekçe yazıp veriniz, canınızı sıkmayın onların sorunu, siz yazılı bildirin

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