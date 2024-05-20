Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


20 Mayıs 2024 12:40
İran cumhurbaşkanı uçak kazasında öldü

şahsıma göre bir terörist öldü

ama yine de seçilmiş olduğundan Allah rahmet eylesin diyoruz.

demokrasi %49 katılımla olmuyor.

85 milyon nüfusla %100 katılım gerekir.

1960 doğumlu reisi hukukçudur.

şii geleneğinden gelen peygamber soyundan olduğu söylenen biridir.

kum şehrinde ilahiyat okumuştur.

şaha karşı ayaklananlar arasındadır.

ölüm komitesinde yargıçtı.

5 bin kişinin ölümünden sorumlu.

%69 oyla 2021 yılında seçildi.

2022 de protestolar yapıldı.

ukrayna ve hamasa destek verdi.

uranyumu zenginleştirdi.

mahsa amininin ölümüne sebep oldu

saçı görünmesi suçuymuş.

2024 deki uzmanlar meclisi seçimini kazandı

19 mayıs 2024 tarihinde uçak kazasında hayatını kaybetti.

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