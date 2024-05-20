Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mayıs 2024 12:45
Asker Öğretmenlik

Arkadaşlar selamlar. Asker öğretmenim ve farklı bi ilde görev yapıyorum. Burada çalıştığım süre hizmet süremden sayılır mı? (Tayin vb. İşler için) şuan mebbiste hizmet sürem görev yerim değiştiğinden beri işlemiyor.

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