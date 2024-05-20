Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Mayıs 2024 12:48
Yeni tasarruf tedbirleri nakile engel mi?

Merhaba,

Yeni açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamında belediyeler arası nakil yolu kapatıldı mı? Bilgisi olan var mı?


cevherdudayev1
Daire Başkanı
20 Mayıs 2024 13:04

engel değil ama zor adama memur almak için izin vermiyorsun birde nakille giden personelde yeni personel almak için bir mazeret değil sen atamaya yetkili amir olsan ne yaparsın

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