Isparta il dışı Fen Bilimleri

Yıllardır iyi bir ilçe açılsın diye bekleye bekleye doldu her yer önceden açılan merkeze yakın ilçeleri bile göremiyorum artık önceleri tercih yapmadığıma pişmanım ailem merkezde oturuyor merkeze uzak bir ilçe yazsam dahi 3 sene sonrasında merkeze gitme garantisi yok kendi beanşımdan arkadaşlarım var ilçelerde çünkü merkezi açmıyorlar onlara bile hep eş durumuna saklanıyor merkezler 10 seneyi devirdim hala memleketime gelemedim

Yıllardır iyi bir ilçe açılsın diye bekleye bekleye doldu her yer önceden açılan merkeze yakın ilçeleri bile göremiyorum artık önceleri tercih yapmadığıma pişmanım ailem merkezde oturuyor merkeze uzak bir ilçe yazsam dahi 3 sene sonrasında merkeze gitme garantisi yok kendi beanşımdan arkadaşlarım var ilçelerde çünkü merkezi açmıyorlar onlara bile hep eş durumuna saklanıyor merkezler 10 seneyi devirdim hala memleketime gelemedim