Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mayıs 2024 13:30
Isparta il dışı Fen Bilimleri
Yıllardır iyi bir ilçe açılsın diye bekleye bekleye doldu her yer önceden açılan merkeze yakın ilçeleri bile göremiyorum artık önceleri tercih yapmadığıma pişmanım ailem merkezde oturuyor merkeze uzak bir ilçe yazsam dahi 3 sene sonrasında merkeze gitme garantisi yok kendi beanşımdan arkadaşlarım var ilçelerde çünkü merkezi açmıyorlar onlara bile hep eş durumuna saklanıyor merkezler 10 seneyi devirdim hala memleketime gelemedim

windows7
Şube Müdürü
20 Mayıs 2024 14:15
il dışı tayin de hayal oldu artık. biz de bazen düşünüyoruz ama sütçüler, Gelendost vs dışında bir yer yok. yakın ilçelerin de köyleri açılıyor. o yüzden ben bıraktım artık
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