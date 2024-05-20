Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mayıs 2024 13:38
Lisede almış olduğum disiplin cezalarını nasıl görebilirim?

geçmişteki disiplin cezalarını okula gitmeden görme imkanım varmi?


silivripdr
Daire Başkanı
20 Mayıs 2024 13:51

benim bi falcı var hepsini söylüyo hangi maddeden uzaklaştırma aldın onu bile söylüyo


kimuni
Daire Başkanı
20 Mayıs 2024 14:55

okula gidip çıkış belgesi gibi bir belge vardı Yani ben anadolu lisesi mezunuyum ve + bir kademe için belge için gitmiştim o verdikleri belgede yazıyordu.


kimuni
Daire Başkanı
20 Mayıs 2024 14:56

okula gitmeden alınır mı yada bunu öğrenmenin bir yolu var mı bilmiyorum.


Sempatikbiri95
Aday Memur
20 Mayıs 2024 15:32

Diplomanızı aldınızsa orada davranış notu 100 den düşükse silinmeyen cezalarınız vardır.Ama genelde mezun olacak öğrencilerin cezaları son kurulda kaldırılır.

kimuni, 3 saat önce

okula gitmeden alınır mı yada bunu öğrenmenin bir yolu var mı bilmiyorum.


kimuni
Daire Başkanı
20 Mayıs 2024 15:34

lise diplomasını üniversitem vermedi diye hatırlıyorum ama benim diplomamda öyle birşey veya ibare olduğunu hiç sanmıyorum bu dediğiniz yeni bir ibare olmalı muhtemelen.

Sempatikbiri95, 2 saat önce

Diplomanızı aldınızsa orada davranış notu 100 den düşükse silinmeyen cezalarınız vardır.Ama genelde mezun olacak öğrencilerin cezaları son kurulda kaldırılır.

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