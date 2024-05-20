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Editörler : oto-danisman-expert


20 Mayıs 2024 13:54
Kredisi devam eden aracı satma

Arkadaşlar merhaba kredi çekip araç aldım bayiden sıfır ancak 6 ay oldu ve kredisi başlayacak ve ben ödemekte zorlanacagim için satmak istiyorum.sorum su bu kredi kapatacak param yok hiç böyle araç satan oldu mu alan kişi kapatıp aracı öyle alan veya galericye götürsem yaparlar mı bu şekilde araç satan oldu mu

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