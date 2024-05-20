KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


20 Mayıs 2024 13:57
Thy engelli çalışan ilanı 2024
Arkadaşlar geri dönüş alan oldu mu süreç hakkında bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Emlak Katılım müfettiş yardımcılıgı 2024ŞEKERBANK Müfettiş YardımcılığıTüm Bağımsız Denetim Şirketleri Hakkında Herşey: PWC, E&Y, KPMG, D&T...

Sözlük

dünyanın en tenha sosyal mecrası 2 Michael Schumacher 1 Kilit taşı 1 bayhan 1 dekolte 3 Herpes virüsü 1 gurbetin gurbeti 1 19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 1 Bugün olanlar 3 dobroye utro 1

Son Haberler

Dolar günü düşüşle kapattıDemir çelik tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi öldüSüheyl Batum, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıAltının kilogram fiyatı 2 milyon 518 bin liraya yükseldi

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?