Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Mayıs 2024 14:46
Geriye Dönük Dil Tazminatı Hesaplaması

657'ye tabi çalışmaktayım. B seviye dil tazminatım 2 sene önce C seviyesine inmişti. O günden beri kurum maaş hesabına tazminatı eklememiş. Maaşımız 2 parçada yattığı için E devletten kontrol ettiğimde bu kalemi göremiyordum. Bugün kredi için bordro lazım oldu ve durumu öğrendim. İdare hatasını kabul etti. Geriye dönük paramı yatıracaklar. Ancak hesaplamayı günümüz maaşı ile değil 2022 2023 ve bu senenin maaşını baz alarak yapacaklar ve faiz hesabına girmeyeceklermiş. Bu konu ile alakalı bir düzenleme var mıdır? teşekkürler.

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