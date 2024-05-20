KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Mayıs 2024 15:10
Atama önbaşvuru kabul edilmiyor

Sözlü mülakat için tercih listesinde 10 il sağa atıyorum sistem hala aşağıdaki tercih dışı boş bırakalamaz hatası veriyor basıyorsun 1.seçenekte bir şey gözükmüyor bomboş 2.seçenekte tercih dışı illerde mülakatı kabul ediyorum ibaresi var ne yapacağız var mı yapan?

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