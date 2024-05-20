Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Mayıs 2024 15:30
2024 sgk gorevde yukselme sinavi

İnsanlar sürekli konuşuyor, bazı yayınevleri çalışma kitapları basıyor ve Kurumun Temmuz ayında ilk duyuruyu yapacağına dair söylentiler dolaşıyor. Yine de kamuda tasarruf yapılmasına ilişkin tedbirler nedeniyle büyük bir belirsizlik hakim.

Ne dersiniz, bu sene sınav açıklanır mı?


becayisssk
20 Mayıs 2024 16:02

Ünvan değişikliği sınavı olur mu acaba

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Orman mühendisi İl tarım müdürlüğüne geçiş Tarım bakanlığı koruyucu giyimSGK Becayiş (Tek Başlık)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.2024 sgk gorevde yukselme sinaviİl planlama uzman yardımcısı 2024 sözlü mülakat sonuçlarıAile Ve Sosyal Hiz. Bkn.(8000 Personel alımı)Tarım Bakanlığı 1500 işçi alımıTarım Bakanlığı Eş Durumu Hk.

Sözlük

gurbetin gurbeti 1 uçuk 2 Fenerbahçe 1 dekolte 3 dünyanın en tenha sosyal mecrası 2 Kilit taşı 1 kendi imkanlarıyla doğmuş 3 Herpes virüsü 1 bayhan 1 şekersiz dut 1

Son Haberler

Dolar günü düşüşle kapattıDemir çelik tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi öldüSüheyl Batum, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıAltının kilogram fiyatı 2 milyon 518 bin liraya yükseldi

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?