üniversiteye atanan büro personeli

bu sene gireceğim KPSS ye ona göre tercih etmeyi düşünüyorum bakanlığa atanan bir arkadaşım çalışmadan önce 1 tane maaş aldı üniversitelerde de var mı bu durum diye merak ettim

bu sene gireceğim KPSS ye ona göre tercih etmeyi düşünüyorum bakanlığa atanan bir arkadaşım çalışmadan önce 1 tane maaş aldı üniversitelerde de var mı bu durum diye merak ettim

yellow2578, 19 dk. önce neden almasın anlamadım 657 değilmisin