Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Mayıs 2024 16:14
üniversiteye atanan büro personeli
üniversiteye atanan sözleşmeli büro personeli de çalışmadan önce parasını alıyor mu devlet memurları gibi

yellow2578
Memur
20 Mayıs 2024 17:12
neden almasın anlamadım 657 değilmisin

Buse Okatan
20 Mayıs 2024 17:13
bu sene gireceğim KPSS ye ona göre tercih etmeyi düşünüyorum bakanlığa atanan bir arkadaşım çalışmadan önce 1 tane maaş aldı üniversitelerde de var mı bu durum diye merak ettim
yellow2578, 19 dk. önce
neden almasın anlamadım 657 değilmisin

yellow2578
Memur
20 Mayıs 2024 17:14
eğer 657 tabi isen tabikide var

Buse Okatan
20 Mayıs 2024 17:15
anladım bir bakayım ona Bir de en düşük memur maaşından daha düşük vermezler değil mi
yellow2578, 17 dk. önce
eğer 657 tabi isen tabikide var

yellow2578
Memur
20 Mayıs 2024 17:15
memur heryerde aynı sonuçta

yellow2578
Memur
20 Mayıs 2024 17:16
maaş robotu aşagı yukarı aynı
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