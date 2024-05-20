KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Mayıs 2024 16:19
Pegem 30'lu matematik denemesi zor mu???

Arkadaşlar merhaba, hepinize kolay gelsin. Pegem 30'lu matematik denemesini bitirdim. Ortalama olarak 50 dakikada 24-25-26 net yaptım denemelerde. Daha önce kpss tecrübem olmadığı için soruların gerçek sınava benzerliği hakkında fikir yürütemiyorum. Bu denemenin zorluk seviyesi nedir? Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Bu denemelerden ortalama 25 net çıkaran biri sınavda 22-23 net yapabilir mi?

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