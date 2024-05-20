Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Mayıs 2024 16:22
Dolandırıcılık İçerikli Mesaj
Arkadaşlar merhaba saglik.gov.tr uzantılı e posta adresime nereden geldiği belirsiz olan kişiler tarafından sağlık çalışanına indirimli uçuş bileti diyerek dolandırıcılık amaçlı e posta gönderilmiş bende tam okumayarak e devlet bilgilerimi yanlışlıkla gönderdim.Bu konu hakkında nasıl bir yol izlemem gerekir?

ahmet44mlty
Şef
20 Mayıs 2024 16:38

e devlete girerek şifre dergiştirebilrisiniz.


tibbisekreter100
20 Mayıs 2024 16:44
şifremi değiştirdim fakat karşı tarafa bilgilerim gitti kimlik numaramdan adıma herhangi bir işlem yapabilirler diye korkuyorum açıkçası
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