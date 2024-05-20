Hükümetin,üniversite mezunlarından nefret ettiği doğru mu? yorum sizin

Seçimden sonra alımların düşeceğini zaten biliyorduk.

Seçim olacağı için 2028 e yakın tarihte alımların artacağını da keza biliyorduk.

Ancak yetkililer bu sefer öyle bir açıklama yaptı ki aslında bildiğimiz bu şeyleri onaylar gibi evet 3 sene sonra alım olacak diyerek adeta bizi doğruladılar.Peki neden bu şekilde açık konuştular.Bu tabiki öylesine söylenmiş bir şey değil.Özellikle birçok yetkilinin aynı anda alımlar kısıtlanacak söylemi...Öncelikle bunu anlamak için bu açıklamalarından sonra nereler kaç alım yapmış onu bilmek gerekir.

1) Tübitak 236 personel

2)Kırıkkale 121 personel

3) Öğretmenlik 20 bin personel

4)35 bin işçi

5)Tüik 21 personel

6)Kıyı emniyeti 12 personel

7)Tüseb 30 personel

8)MTA 22 personel

9)Ankara Üni 139 personel

10)Mapeg 10 personel

11)Kvkk 15 personel

Şimdi birileri diyor ki tasarruf amaçlı alım azalacak.Alım kime azalacak sorun orada.Şuanda açılmış kadrolarda sağlıkçı,temizlik,güvenlik,önlisans,iibf gibi bölümlerden alım var.Yani tasarruf lisans mezunu 4001 ciler için yapılmış.Okul okumamış,A grubu veya önlisans mezunları için değil.Biliyorlar ki kandıramadıkları tek kesim ve her seçim içlerinden geçen bir kesim var.O da sağlam üniversite mezunları.Adeta ağır yenildikleri seçimin intikamı üniversite mezunu gençlerden mi çıkarılıyor soruları akıllarda.