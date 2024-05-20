Toplu sözleşmede alınan karar neden yerine getirilmiyor?

hükümet ile yetkili sendika toplu sözleşmede memurlara toplu sözleşme ikramiyesi konusunda karar almadı mı, bu yargı kararıyla iptal edilebilir ancak hemen düzeltilmeliydi, burada anlaşılıyorki hükümet bu paranın üzerine yattı, yetkili sendikanın gıkı çıkmıyor çok yazık memurun 300 tl sine kaldıysanız kapatın gidin siz bu işi yapamadınız.

hükümet ile yetkili sendika toplu sözleşmede memurlara toplu sözleşme ikramiyesi konusunda karar almadı mı, bu yargı kararıyla iptal edilebilir ancak hemen düzeltilmeliydi, burada anlaşılıyorki hükümet bu paranın üzerine yattı, yetkili sendikanın gıkı çıkmıyor çok yazık memurun 300 tl sine kaldıysanız kapatın gidin siz bu işi yapamadınız.