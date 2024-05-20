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Editörler : alex 10


20 Mayıs 2024 17:58
Süper Lig Tahmin Yarışması 38. Hafta

Maç Başlangıcı 24 Mayıs 2024 Saat: 20:00

Alanya-Antalya

Karagümrük-Samsun

Sivas-Kayseri

Fenerbahçe-İstanbul

Konya-Galatasaray

Pendik-Gaziantep

Adana demir-Başakşehir

Kasımpaşa-Beşiktaş

Trabzon-Ankaragücü

Hatay-Rize

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