Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Mayıs 2024 18:23
112 çalışanların fazla mesai ucretleri

Bu ay tasarruf kapsamında fazla mesai ucretlerinde sıkıntı olur mu


lDeimosl
Genel Müdür
20 Mayıs 2024 21:09

Tasarruf kapsamında fm ücretlerini ödemeyin demiyor, fazla mesaj olmayacak şekilde liste oluşturmaya çalışın diyor.

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