Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mayıs 2024 18:44
Cimer şikayeti

Okulda yaşadığım bir sorunla ilgili dilekçe ile okul yönetimine başvurdum sunucunda dilekçem uygun değerlendirilmedi. Peşine ilçe milli eğitim müdürlüğüne aynı konuyla ilgili dilekçe yazdım oradanda 40 gün geçmesine rağmen cevap gelmedi. Bu konuyu yaşadığım sıkıntıyı cimer üzerinden yazarsam bir soruşturma açılır ve sorun çözüme kavuşur mu birde cimerde şikayeti il milli eğitim müdürlüğüne mi yoksa milli eğitim bakanlığınamı yapmalıyım.


Sempatikbiri95
Aday Memur
20 Mayıs 2024 19:05

Okul müdürlüğüne ve ilçe meme basvurduysanız il mem e başvurmanız gerekli.İster elden dilekçe verin isterseniz cimer üzerinden.Birsey olmaz.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
20 Mayıs 2024 19:35

Şu yazılara da bakınız.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=85743&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

https://www.memurlar.net/haber/797808/bimer-veya-cimer-e-basvuran-memura-disiplin-cezasi-verilir-mi.html


Şahinnn3434
Aday Memur
20 Mayıs 2024 20:03

Teşekkür ederim hocam silsileye uysak bu seferde cevap vermiyorlar cimerden dilekçemide ek yapıp başvuracağım.

atahoca, 2 saat önce

Şu yazılara da bakınız.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=85743&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

https://www.memurlar.net/haber/797808/bimer-veya-cimer-e-basvuran-memura-disiplin-cezasi-verilir-mi.html


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
20 Mayıs 2024 20:33

Cimer'den yapılan başvurular, ilgili makama iletiliyor.

Şahinnn3434, 1 saat önce

Teşekkür ederim hocam silsileye uysak bu seferde cevap vermiyorlar cimerden dilekçemide ek yapıp başvuracağım.

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