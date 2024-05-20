KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Mayıs 2024 18:58
2023 KPSS 'e girenler

2022?de ösym soru havuzu silindi denmişti . 2023?te soru tarzları eski sınavlardan farklı ve zor muydu ? Yoksa benzer miydi ?

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