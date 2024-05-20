SAĞLIK KOMİSYONU

merhaba bir sorum olacak psikiyatriden kurula girdim doktor anksyetiye karma bozukluk ve panik atak teşhisi koydu 6 ay kontrol ve silahli görev yapamaz sonucu verdi sorum ise bu sonuç sağlık komisyonunagidiyouş galiba oradan bana nasıl bir sonuç çıkar teşekkür ederim

merhaba bir sorum olacak psikiyatriden kurula girdim doktor anksyetiye karma bozukluk ve panik atak teşhisi koydu 6 ay kontrol ve silahli görev yapamaz sonucu verdi sorum ise bu sonuç sağlık komisyonunagidiyouş galiba oradan bana nasıl bir sonuç çıkar teşekkür ederim