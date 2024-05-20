Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mayıs 2024 19:33
SAĞLIK KOMİSYONU
merhaba bir sorum olacak psikiyatriden kurula girdim doktor anksyetiye karma bozukluk ve panik atak teşhisi koydu 6 ay kontrol ve silahli görev yapamaz sonucu verdi sorum ise bu sonuç sağlık komisyonunagidiyouş galiba oradan bana nasıl bir sonuç çıkar teşekkür ederim

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