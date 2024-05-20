Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mayıs 2024 20:11
Yöksis bilgilerine nasıl ulaşırım?

Merhaba arkadaşlar eskiden mezun olunan üniversitenin portalından yöksis bilgilerine ulaşılıyordu şu an yok. Nereden ulaşabilirim?

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