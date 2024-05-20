Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Mayıs 2024 20:18
Ücretsiz izin sonrası maaş

Herkese kolay gelsin. Eşim üniversite hastanesinde kadrolu hemşire. 15 temmuz itibariyle ücretsiz izin dönüşü işe başlangıç yapacak. Malum o gün maaş günü maaşlar önden alındığı için mantıken maaş alması gerekir diye düşünüyoruz. Bu konuda net bilgisi olan var mı?


lDeimosl
Genel Müdür
20 Mayıs 2024 21:01

Alır da o gün alamaz. Başladıktan sonra maaş hesaplanıp maliyeye bildirilecek. Kurumdakiler savsaklamazsa bir haftaya yatar. Yoksa sonraki ay çift maaş alır en geç.

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