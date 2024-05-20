Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
20 Mayıs 2024 20:26
Eş durumu 4B'li

Tarım bakanlığı eş durumuna red veriyor, diğer bakanlıklarda durum aynı mı, bir düzenleme gelmeyecek mi arkadaşlar?

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