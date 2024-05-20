Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Mayıs 2024 20:46
üniversite de büro personeli
önlisansdan KPSS ye gireceğim üniversitede büro personeli olmak istiyorum puanları ne kadar olur bu yıl çok yükselir mi

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